UEFA Genel Kurulu başladı

4 yıl UEFA'da görev alacak yönetim kurulu üyelerini seçmek için toplanan 55 ülke federasyonu ayrıca yıllık faaliyet raporları, 2015-2016 döneminin mali açıdan ibrası ve 2017-2018 dönemi bütçesini de görüşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Servet Yardımcı'nın da aday olduğu seçimde toplam 12 isim yönetici olmak için yarışacak.



UEFA kongresinde TFF'den başkan Yıldırım Demirören, Başkanvekili Ali Dürüst, idari işler sorumlusu Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş ve Şeref Yalçın da bulunuyor.



2 tur şeklinde yapılacak UEFA yönetim kurulu seçiminde adayların ilk turda minimum 28 oy alması gerekiyor. İlk turda adaylardan en az 28 oy alan 6 üye seçildikten sonra kalan 2 yönetim kurulu koltuğu için 2. tur seçimi yapılacak.