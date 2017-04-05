UEFA Genel Kurulu başladı
Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de düzenlenen 41. UEFA Olağan Genel Kurulu başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Servet Yardımcı'nın da aday olduğu seçimde toplam 12 isim yönetici olmak için yarışacak.
UEFA kongresinde TFF'den başkan Yıldırım Demirören, Başkanvekili Ali Dürüst, idari işler sorumlusu Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş ve Şeref Yalçın da bulunuyor.
2 tur şeklinde yapılacak UEFA yönetim kurulu seçiminde adayların ilk turda minimum 28 oy alması gerekiyor. İlk turda adaylardan en az 28 oy alan 6 üye seçildikten sonra kalan 2 yönetim kurulu koltuğu için 2. tur seçimi yapılacak.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:00
- Yokuşlu’dan anlamlı hareket
Toplam 6
Yorum
AHMET AFERİM OKAY KARDEŞİM
- "Bu maçın favorisi yok"
Toplam 5
Yorum
AKREP61 Bu maçda sadece bjk ye karşı değil aynı zamanda hakeme karşıda oynamış olacaz.
- ''Geçemezse yerde!''
Toplam 11
Yorum
Ekrem Trabzon bile derken sanki 3.lig takımından bahsetmişsin fener yaptğı transferlere bak hep hava atma derdinde milyonları ancak saçarlar
UEFA Genel Kurulu başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.