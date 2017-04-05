 UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama

    UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama

    UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi adı altında bir oluşuma izin vermeyeceklerini söyledi.

    UEFA'nın Helsinki'de yapılan kongresinde konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi adı altında bir lig oluşumu olup olmayacağını değerlendirdi. "Para her şey değil" diyen UEFA Başkanı Ceferin, "Buna yakın bir oluşum bile olamaz. Çünkü böyle bir organizasyon, bizim değerlerimize ve düşüncelerimize uygun değil" diye konuştu.

    Bazı grupların Avrupa takımları arasındaki farkın açılmasından çıkar sağladığını iddia eden Ceferin, "Küçük ligleri, şantajla ortadan kaldırmaya çalışanların her zaman karşısında olacağız. Bazıları, büyük kulüplerde görev aldığı için güç kendinde sanıyor. Takımlar arasındaki dengesizliği azaltmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

    UEFA Başkanı Ceferin, ayrıca 5 yıl içinde Avrupa futbolunda yeni planlamaya gideceklerini sözlerine ekledi.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:41
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