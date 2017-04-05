UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi adı altında bir oluşuma izin vermeyeceklerini söyledi.
Bazı grupların Avrupa takımları arasındaki farkın açılmasından çıkar sağladığını iddia eden Ceferin, "Küçük ligleri, şantajla ortadan kaldırmaya çalışanların her zaman karşısında olacağız. Bazıları, büyük kulüplerde görev aldığı için güç kendinde sanıyor. Takımlar arasındaki dengesizliği azaltmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.
UEFA Başkanı Ceferin, ayrıca 5 yıl içinde Avrupa futbolunda yeni planlamaya gideceklerini sözlerine ekledi.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:41
- ''Kimsenin yeri garanti değil!''
Toplam 11
Yorum
Trabzon macindan sonra 4 madde yazmistim Dediklerimi yaptin tudor hatandan donmen guzel ancak cavandayi oynatmak akil isi degil. Sakin korkak futbol oynatma bskshr ve fb macinda
- İşte İbrahim Çolak'ın o hareketi
Toplam 1
Yorum
che72 bu hareketi merdiven den düserken bende yaptim. Sadece beni gören olmadi. Benim ismimi de eklesinler alooo
- "Bu maçın favorisi yok"
Toplam 16
Yorum
TS BU MAÇ BERABERE.Q7 RAHAT GELEMİCEK.DEFANS SAĞLAM TALİSCA RAHAT SUT CEKEMEZ.KALE SAĞLAM.İLK GOLÜ ATARSAK EZERİZ.YOKSA BERABERE BU MAÇ.
UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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