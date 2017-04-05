Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu'nda!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen 41. UEFA Kongresi'nde, yönetim kuruluna girecek 8 üye belirlendi.

UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun temsilcilerinin oy verdiği seçimde Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Yardımcı'nın yanı sıra Hollanda'dan Michael Van Praag, İtalya'dan Michele Uva, İsveç'ten Karl-Erik Nilsson, Almanya'dan Reinhard Grindel, İngiltere'den David Gill, İrlanda Cumhuriyeti'nden John Delaney ve Polonya'dan Zbigniew Boniek yönetim kuruluna girdi.

YÖNETİM KURULUNDAKİ İKİNCİ TÜRK



Toplamda 34 oy alan Servet Yardımcı'nın seçilmesi, Türk futbolu adına da büyük önem taşıyor. Yardımcı, Şenes Erzik'ten sonra UEFA Yönetim Kurulu'nda yer alan ikinci Türk yönetici oldu.

Servet Yardımcı'nın yönetim kurulunda yer alması, Türk futbolunun UEFA'da daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için adaylığını açıklayan Türkiye'nin şansını arttırması anlamına da geliyor.

"Ülkem adına çok önemliydi"

Servet Yardımcı, seçim sonrası yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ifade etti. 7. sırada Hollanda çıkıncı panik olduklarını söyleyen Yardımcı, "Bize sıra gelmeyecek mi diye panik olduk. Tahmin ediyordum, doğrusu çıktı. Buraya kazanmaya gelmiştik. Çok çaba sarf ettik, karşılığını da aldık. TFF kazanmıştır, ülkemiz kazanmıştır. Hepimize hayırlı olsun. Davor Suker, oylama öncesinde bana 34-35 oy alacağımı söylemişti. Her seçimde sonuçları bilirmiş, yine bildi. Ben de referandum için Türkiye'ye davet ettim" diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanım'a teşekkür ederim"

Türk futbolu için çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Servet Yardımcı, "Türkiye, UEFA'da hak ettiği yeri bulmuş oldu. Yaptığımız bütün çalışmalarda Türk futbolunun gücüne bir kez daha şahit olduk. Hem ülkem, hem TFF adına çok mutluyum. Çok önemli ve değerli bir görev. Sayın Cumhurbaşkanım da beni aradı. Kendisinin futbola katkısı tartışılmaz. Verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve şükranlarımı iletiyorum. Kader birliği yapmış olduğum arkadaşlarıma, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e çok teşekkür ediyorum. Sayın Gençlik ve Spor Bakanım Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu, nasıl bir destek istersem yanımda oldular. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum" açıklamalarını yaptı.

"İnşallah biz kazanacağız"

Euro 2024 sürecinin çok önemli olduğunu söyleyen Yardımcı, "Bu ve diğer önemli süreçlerde bizlerin orada olması çok önemli. Kritik kararlarda benim orada olmam, ülkem açısından önemli. Hak ettiğimiz değeri alacağımıza inanıyoruz. Altyapı, tesisleşme ve organizasyon becerisi bakımından hazırız. İnşallah bu sefer kazanan biz olacağız. Birazdan ilk toplantımızı yapmış olacağız. Görev dağılım yapılmadı. Finansal Fair Play konusunda kulüplerle UEFA arasında önemli bir köprü vazifesi yapacağım. İki tarafın menfaatine ve kulüplerimizin desteklenmesi adına, yeni yol haritaları konusunda çalışmalar yapacağız. Kulüplerimizin oradaki bütün şikayetlerini, problemlerini ya da yapmak istediklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.