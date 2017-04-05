 ''İzmir’de 3 stat da yapılacak!'' – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''İzmir’de 3 stat da yapılacak!''

    ''İzmir’de 3 stat da yapılacak!''
    , İzmir'de yaptığı açıklamada Göztepe, Karşıyaka ve Alsancak statlarını yapma konusunda kararlı olduklarını, 3 projeyi engellemeye çalışanlara karşı kamuoyundan destek istedi. Ziyaret için geldiği İzmir'de konuşan Bakan Kılıç, Karşıyaka ve Göztepe statlarının ihalelerinin yeniden yapıldığını, Alsancak Stadı'nın ihalesinin de 28 Nisan'da gerçekleşeceğini hatırlatırken, "Karşıyaka ve Göztepe statlarında daha önce nelerin yaşandığını tüm Türkiye de, İzmir kamuoyu da biliyor. Bunlar ihaleleri 2014'ün başında yapılan ve 400 günde bitirmeyi hedeflediğimiz projelerdi. Eğer itiraz edilip durdurulmasıydı şu anda iki stat da tamamlanmıştı" diye konuştu.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:45
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