Her federasyona 1 milyon € bağış
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, ibra öncesi tüm ülke federasyonlarına müjde vererek, 1 milyon euroluk jest yapacaklarını söyledi.
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, ibra öncesi tüm ülke federasyonlarına müjde vererek, 1 milyon euroluk jest yapacaklarını söyledi. Ceferin, "Futbolun değişimine, gelişimine katkıda bulunalım. Değişelim ama geçmişe de saygı duyalım. UEFA, her federasyona bonus olarak 1 milyon Euro ödeme yapacak. Nasıl harcamak istediğiniz size bağlı. Sorunlu bir dünyada; futbol insanlara güzel hayaller kurma imkanı veriyor. Futbola zarar vermek isteyenlere imkan tanımayacağız" ifadelerini kullandı.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:46
- Yokuşlu’dan anlamlı hareket
Toplam 6
Yorum
AHMET AFERİM OKAY KARDEŞİM
- "Bu maçın favorisi yok"
Toplam 5
Yorum
AKREP61 Bu maçda sadece bjk ye karşı değil aynı zamanda hakeme karşıda oynamış olacaz.
- ''Geçemezse yerde!''
Toplam 11
Yorum
Ekrem Trabzon bile derken sanki 3.lig takımından bahsetmişsin fener yaptğı transferlere bak hep hava atma derdinde milyonları ancak saçarlar
Her federasyona 1 milyon € bağış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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