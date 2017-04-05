 Her federasyona 1 milyon € bağış – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Her federasyona 1 milyon € bağış

    Her federasyona 1 milyon € bağış

    UEFA Başkanı Alexander Ceferin, ibra öncesi tüm ülke federasyonlarına müjde vererek, 1 milyon euroluk jest yapacaklarını söyledi.

    Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de düzenlenen 41. UEFA Olağan Genel Kurulu'nda yıllık faaliyet raporları okundu, 2015-2016 dönemi mali açıdan ibra edildi ve 2017-2018 dönemi bütçesi de onandı.


    UEFA Başkanı Alexander Ceferin, ibra öncesi tüm ülke federasyonlarına müjde vererek, 1 milyon euroluk jest yapacaklarını söyledi. Ceferin, "Futbolun değişimine, gelişimine katkıda bulunalım. Değişelim ama geçmişe de saygı duyalım. UEFA, her federasyona bonus olarak 1 milyon Euro ödeme yapacak. Nasıl harcamak istediğiniz size bağlı. Sorunlu bir dünyada; futbol insanlara güzel hayaller kurma imkanı veriyor. Futbola zarar vermek isteyenlere imkan tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:46
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