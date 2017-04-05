Demirören'den seçim sonrası açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'na seçilmesi hakkında, "Öncelikle ülkemiz adına çok güzel oldu. Bundan sonraki hedef EURO 2024" dedi.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:06
- "Bu maçın favorisi yok"
Toplam 12
Yorum
54 imparatorluğu hayır birşey bilmiyorsan nternet var yaz bak son maçlara.hatta izle.beşiktaşın kazanabilmiş olduğu birkaç maç nasıl diye.onuda yapamıyorsun
- ''Fatih Terim Zico'dan iyi''
Toplam 12
Yorum
Düsseldorf'lu Orelio bu konuşmayı neden 1 Nisan'da yaptı acaba ?
- Süper Kapışma!
Toplam 19
Yorum
27.02.2017 de biten bir ligi n'apsanız canlandıramazsınız.. bu sene lig baya erken bitti. beyler, seneye şansınızı tekrar deneyebilirsiniz, şampiyon BEŞİKTAŞ!! tşk
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