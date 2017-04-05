Bakan Kılıç'tan Servet Yardımcı'ya tebrik mesajı

Bakan Çağatay Kılıç, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Servet Yardımcı için bir tebrik mesajı yayınladı.



Bakan Çağatay Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen 41. UEFA Kongresi'nde, üye 55 ülke federasyonunun temsilcilerinin oylarıyla UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı kutluyorum. UEFA Yönetim Kurulu'nda temsilcimizin olması Türk Futbolunun son yıllardaki büyük gelişiminin ve uluslararası lobi çalışmalarının bir sonucudur. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliğine aday olduğumuz bir süreçte Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Servet Yardımcı'nın, Türkiye Futbol Federasyonumuz ve kulüplerimiz ile UEFA arasında iletişimin kurulmasında büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. 4 yıl süreyle UEFA Yönetim Kurulu'nda görev yapacak olan Servet Yardımcı'ya başarılar diliyorum."



BAKAN ÇAĞATAY KILIÇ TELEFONLA ARADI



Öte yandan 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın gayrıresmi açılış resepsiyonu için Bakü'de bulunan Bakan Çağatay Kılıç, Servet Yardımcı'yı telefonla arayarak tebrik etti. Bakan Çağatay Kılıç, Yardımcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.