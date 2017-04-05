Arsene Wenger'e Manisa'dan mesaj var!

Arsenal'da koltuğu 20 yıllık kariyerinde hiç olmadığı kadar sallanan Arsene Wenger için artan istifa sesleri Türkiye'ye kadar uzandı.



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Akhisar ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede tribünlerde bir grup taraftar ''Wenger out''(Wenger istifa) pankartı açtı.