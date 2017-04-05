 Arsene Wenger'e Manisa'dan mesaj var! – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    'e Manisa'dan mesaj var!

    Arsene Wenger'e Manisa'dan mesaj var!

    menajeri için taraftarların istifa tepkisi Manisa'ya, Akhisar - Başakşehir maçına kadar sıçradı.

    'da koltuğu 20 yıllık kariyerinde hiç olmadığı kadar sallanan için artan istifa sesleri Türkiye'ye kadar uzandı.

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Akhisar ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede tribünlerde bir grup taraftar ''Wenger out''(Wenger istifa) pankartı açtı.

    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:10
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