Arsene Wenger'e Manisa'dan mesaj var!
Arsenal menajeri Arsene Wenger için taraftarların istifa tepkisi Manisa'ya, Akhisar - Başakşehir maçına kadar sıçradı.
Arsenal'da koltuğu 20 yıllık kariyerinde hiç olmadığı kadar sallanan Arsene Wenger için artan istifa sesleri Türkiye'ye kadar uzandı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Akhisar ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede tribünlerde bir grup taraftar ''Wenger out''(Wenger istifa) pankartı açtı.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:10
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
Arsene Wenger'e Manisa'dan mesaj var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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