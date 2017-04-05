 16 aydır zirvenin tek sahibi A Spor – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    16 aydır zirvenin tek sahibi

    16 aydır zirvenin tek sahibi A Spor

    Yayın hayatına başladığı günden bu yana en çok izlenen spor kanalı olan , zirveyi kaptırmıyor.

    Kantar Media, Mart ayı ölçümlerine göre 'En Çok İzlenen Spor Kanalı' olan , 16 aydır devam eden liderliğini bir kez daha korudu. Son dakika gelişmelerini en çabuk ve doğru şekilde sporseverlere ulaştıran sporun haber kanalı, futbolun dışında birçok branşta maç ve bilgileri de ekranlarına taşıyor. Süper Lig maçlarının özet görüntüleri, usta isimlerin yorumları ve dünyadan spor haberleriyle izleyecileri ekran başına toplayan A Spor, gelecek dönemlerde de sporun tek adresi olacak.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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