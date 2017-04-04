UEFA'dan final tarihlerine düzenleme
UEFA, 2018-2019 sezonundan itibaren Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finallerinin aynı haftada oynanacağını açıkladı.
Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu finalinin, 29 Mayıs 2019'da oynanacağı ifade edildi. 2018-2021 yılları için geçerli olacak bu kararla, iki kupanın da final maçlarının yerel ligler bittikten sonra oynanmasının sağlanacağı belirtildi.
Mevcut sistemde Avrupa Ligi finali, Şampiyonlar Ligi finalinden bir hafta önce oynanıyor. Bu sezon Avrupa Ligi finali 24 Mayıs, Şampiyonlar Ligi finali ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 14:08
- Fırtına galibiyetleri taçlandırmak istiyor
Toplam 3
Yorum
Ts Beleş ci nin kupaya gelince dili tutuluyor galiba sanırım aziz tutmuş parayla bu adamı git ts nin sayfalarini karıştır diye
- Cenk Tosun, gole hasret kaldı
Toplam 5
Yorum
Beşiktaş Aynı cenk milli maçta 2 gol atarken göklere çıkaran sizler sonraki maçında boş geçti diye yerin dibine mi sokuluyor komiksiniz......
- Muhteşem siftah
Toplam 2
Yorum
Erol İyi futbolcu ama ben olsam bedavaya nokuolmayı alırdım.nokuolma nantta harikalar yaratıyor.ilerde büyük takımlara transfer olacak göreceksin
UEFA'dan final tarihlerine düzenleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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