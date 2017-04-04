Lyon-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 13 Nisan Perşembe günü Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Biletlerin fiyatı 35 avro olarak belirlendi.
Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki mücadele, 13 Nisan Perşembe günü TSİ 22.05'te oynanacak.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 17:29
- Gol bekçileri
Toplam 3
Yorum
wow ahmet gayet iyi oynadı ilk penaltı pozisyonunu başlattı 30m pas attı linese semih her zamanki gibi alıp yanına verdi fasuyeden oynuyo sanki
- ''Bu pozisyonda verimli oldum''
Toplam 8
Yorum
Yasama Tudor ile takım oynamaya başladı. Bu maçlar artık zevk veriyor. Mücadele var, dikine oynama var, daha da iyi olacağız.
- ''Bu pozisyonda verimli oldum''
Toplam 8
Yorum
Yasama Bonservisi olmadan alınırsa gelsin. Bu maçta Josueyi beğendim. Mücadele etti top kazandı. Daha da geliştirmeli kendini.
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