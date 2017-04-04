 Lyon-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Lyon-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

    Lyon-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 13 Nisan Perşembe günü Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Olympique Lyon karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin satışı, bilet.bjk.com.tr adresi üzerinden başlandı.

    Biletlerin fiyatı 35 avro olarak belirlendi.

    Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki mücadele, 13 Nisan Perşembe günü TSİ 22.05'te oynanacak.

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:29
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