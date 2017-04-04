UEFA seçimine az bir süre kalmasına rağmen yoğun şekilde çalışmalarına devam etiklerini belirten Yardımcı, "Seçimi çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Dün geldik buraya bugünde yoğun bir şekilde federasyon başkanları ile teker teker görüşüyoruz. Şuana kadar dönüşleri bize müspet ama tabiî seçim bu ne olacağını göreceğiz" dedi.



"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN GÜCÜ GÜN GEÇTİKÇE DAHA ÇOK FARK EDİLMEYE BAŞLANILDI"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun burada en dikkat çeken federasyon olduğunu belirten Servet Yardımcı, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun gücü gün geçtikçe daha çok fark edilmeye başlanıldı, ülkemiz çok güçlü. Şu zamana kadar tüm yapmış olduğumuz yoğun çalışmaların neticesini alacağımızı ümit ediyorum ve inanıyorum. Ama dediğim gibi seçimdir çok da erken konuşmamak lazım. Hayırlısı neyse o olacak" diye konuştu.



"BENİM EN FAVORİ İSİMLERDEN OLDUĞUM SÖYLENİYOR AMA BUNU SEÇİM BELİRLEYECEK"

Kendisinin UEFA yönetim kurulu seçimlerinde favori olarak gösterildiği bildiğini belirten Yardımcı, buna rağmen temkinli konuşarak şunları söyledi: "Benim en favori isimlerden olduğum söyleniyor ama bunu seçim belirleyecek. Yarına az kaldı ama çalışmalarımız çok yoğun devam ediyor. İnşallah beklediğimiz neticeyi alacağız"



Öte yandan seçime saatler kala Kıbrıs Rum Kesimli aday Marios N. Lefkaritis'in adaylıktan çekildiği belirtildi.