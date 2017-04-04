Arsene Wenger'e Manisa'dan mesaj var!
Arsenal menajeri Arsene Wenger için taraftarların istifa tepkisi Manisa'ya, Akhisar - Başakşehir maçına kadar sıçradı.
Arsenal'da koltuğu 20 yıllık kariyerinde hiç olmadığı kadar sallanan Arsene Wenger için artan istifa sesleri Türkiye'ye kadar uzandı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Akhisar ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede tribünlerde bir grup taraftar ''Wenger out''(Wenger istifa) pankartı açtı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 22:42
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
- Talisca'nın sözleşmesindeki o madde
Toplam 10
Yorum
beko taliscanın bonservisi beşiktaşta olsa 10 15 milyon vermezlerdi.benficanın bünyesinde oldugu için onlar 30 milyona bile satarlar.
Arsene Wenger'e Manisa'dan mesaj var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.