İzmir'deki profesyonel spor kulübü başkanları ve yöneticileriyle buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İzmir'in inşaatlar için iklim avantajının bulunduğunu ve 12 ay çalışılabileceğini kaydederek, "Bu nedenle Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statları 400 gün civarında tamamlanabilecek" diye konuştu

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere İzmir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, kentteki profesyonel spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda (İZVAK) bir araya geldi. İzmirli spor kulüplerinin temsilcileriyle yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kılıç, İzmir'deki yerel ölçekte hayata geçirilecek, adımları atılan, kazmaları vurulan ancak sonra durdurulan projelere devam etme konusunda iradelerini ortaya koyduklarını söyledi.



Kulüp temsilcileriyle futbol statlarının inşaatları ile ilgili son durumu değerlendirdiklerini anlatan Kılıç, "Bu kararlılığımızı bir kez daha dile getirdik. Teknik konuların dışında yapılacak çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlemesi, bunların önünde engel oluşturulmaması konusundaki ortak fikir paylaşıldı. Şu anda devam eden Göztepe, Karşıyaka ve Alsancak statlarının değerlendirmelerini yaptık. Alsancak Stadı için 28 Nisan ihale günüdür. Burada İzmir tarihinden gelen yapısını ve tarihinden gelen önemini ileriye taşıyacak yeni bir spor tesisinin kazandırılması üzerine bina ettik çalışmalarımızı. Sadece futbola değil, aynı zamanda farklı branşlara ve aynı zaman bizim bürokrasimizin de hizmet alanı olarak kullanabileceği toplu bir alan dizayn edildi" dedi.



"Statlar 400 günde biter"

Bakan Kılıç, Karşıyaka Stadı'nın temelinin atıldığını, belli bir noktaya getirildiğini hatırlatarak, "Yerin altında olup da görülmeyen birçok imalatlar hayata geçirildi, ciddi bir çalışma zaten yapıldı. Göztepe ile alakalı olarak, yapılan yeni çalışmalar özellikle mimari alanda ortaya konan yeni projeler, tekrar masaya yatırıldı ve kararlılıkla yol yüründü. Önümüzdeki dönemler içerisinde hızlı bir şekilde İzmir'de bu güzel tesisleri ve İzmir'in spor tarihine yakışır bir şekilde geleceğe taşıyacak tesisleri İzmir'e kazandırılması konusunda kararlılığımızı bir kere daha gündeme getirdik. Yarın Sayın Başbakanımız da İzmir milletvekilidir aynı zamanda, İzmir'de olacaklar. Bu konularla ilgili kendisiyle birçok kereler görüştük, kendilerinin talimatları oldu ve bu şekilde ilerledik. İnşallah önümüze engel çıkmadığı sürece, kısa sürede toparlayacağız" diye konuştu.



İzmir'de olimpik bir havuz projesinin devam ettiğini, bunu İzmir'e kazandırma noktasında son noktaya geldiklerini, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e kazandırılması konusunda talimatları olduğu bir spor salonu ile ilgili yoğun bir mesai harcadıklarını da ifade eden Kılıç, "Bazı kesimlerin ortaya koymaya çalıştıkları algının aksine İzmir'deki spor yatırımları konusunda çok yol kat etmek istedik, bununla ilgili adımları attık. Önümüze bir takım engeller çıktı, şimdi onlar inanıyorum ki tekrarlanmayacak. Kararlılığımız daha da artmış durumda. Çünkü biz vatandaşına hizmet eden bir siyasi gelenekten geliyoruz" dedi.



Olimpik yüzme havuzunun Atatürk Stadı'nın etrafında bulunma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade eden Kılıç, salonu da şehrin farklı bir bölgesinde yapma düşüncesi taşıdıklarını söyledi. İzmir'in inşaatlar için iklim avantajının bulunduğunu ve 12 ay çalışılabileceğini kaydeden Kılıç, bu nedenle stat inşaatlarının 400 gün civarında tamamlanabileceğini söyledi.



"İstifa etsin"

Kılıç, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un tepki çeken sözlerini hatırlatarak, "Dün duyduk ki birileri ne demiş, eğer 16 Nisan'da 'Evet' çıkarsa İzmir'den denize dökeceklermiş. Birincisi bunu söyleyen milletvekili, milletvekili yeterliliğini yitirmiştir, istifa etsin. İzmir'de kim denize döküldü? Bizim istiklal ve istikbal mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu o mücadelede, milletin arkasında kenetlenmiş olduğu mücadelede, İzmir'de kimler denize döküldü? Bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasını engellemek, bu milletin geleceğini karartmak isteyenler İzmir'den denize döküldü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ülkesinin geleceği konusunda fikir sahibidirler ve bu fikirlerini de hür bir şekilde açıkça dile getirme hakkına sahiptirler. Sandıktan çıkacak sonuç da milli iradenin yansımasıdır. Demokrasilerde halkın sözünün üzerine söz olmaz" yorumunu yaptı.



"Kılıçdaroğlu Özür dilesin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk milletine özür borcu olduğunu da belirten Kılıç, "15 Temmuz gecesi kontrollü bir darbe girişimi olarak nitelendirildi kendisi tarafından. 15 Temmuz gecesi kontrollü bir darbe girişimi değil, darbe girişimiydi. FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbecilerin girişimiydi ve aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve Başbakanımızın davetiyle bu girişimi bertaraf etmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu milletten özür dilemesi gerekmektedir" dedi.