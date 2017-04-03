FIFA'dan İsrail'e 'sarı kart'

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğine (FIFA) bağlı İsrail'in Filistinli sporcular aleyhindeki ihlallerini izleme komitesi, İsrail'in Filistin'deki spor ve sporcular aleyhinde işlediği ihlallerin uluslararası yasaların ihlali olarak görüldüğünü belirtti.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesinde düzenlediği basın toplantısında, "FIFA'ya bağlı Gözetim Komitesi, kongreye sunulmak üzere hazırladığı raporda, İsrail'e FIFA'nın kural ve düzenlemelerine bağlı olduğunu kanıtlamak için 6 aylık sarı kart gösterdi." dedi.

Raporda, İsrail'in Filistin'deki spor ve sporcular aleyhinde devam eden ihlallerinin BM ve uluslararası spor yasalarını ihlali olarak görüldüğünü ifade eden Racub, "herhangi bir federasyonun, başka ülkelerin sınırları içinde spor faaliyeti yapmasını engelleyen" 72. maddeye göre, İsrail Futbol Federasyonunun söz konusu uyarıyı dikkate almaması durumunda konunun FIFA yönetim kuruluna sevk edileceğini bildirdi.

Racub, komitenin kararına saygı duyduklarına dikkati çekerek, "Ancak raporda, İsrail'in yasa ihlalleri teyit edildiği göz önüne alınırsa sunulan önerilerin, İsrail Federasyonu'nun FIFA'dan kovulması gibi daha ciddi ve sert olması gerekiyor." dedi.

Komitenin sunduğu önerinin 11 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan FIFA Kongresi gündemine alınacağı ve hakkında oylama yapılacağını aktaran Racub, şöyle devam etti:

"Filistin Futbol Federasyonu Birliği, İsrail Federasyonunun 1967 Filistin sınırları içinde hiçbir spor faaliyetinde bulunmaması isteğini yineliyor. Ayrıca, Filistin Federasyonunun futbol sporunu geliştirme ve yaygınlaştırma hakkının yanı sıra spor faaliyetlerine yurt dışında da devam edebilme ve spor takımlarını kendi topraklarında karşılama hakkı var."

Filistin Futbol Federasyonu, oyuncularının koruma altına alınacağı ve hareketlerinin kolaylaştırılacağı taahhüdünün ardından Mayıs 2015'te, "İsrail'in üyeliğinin FIFA tarafından askıya alınmasına" ilişkin başvurusunu geri çekmişti. FIFA, bu gelişmenin ardından İsrail'in Filistinli sporcular aleyhindeki ihlallerini denetlemek üzere bir izleme komitesi kurduğunu açıklamıştı.