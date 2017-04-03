Enes'in golü Twente'ye yetmedi
Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 28. hafta karşılaşmasında Go Ahead Eagles, Twente'yi 2-1 yendi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 28. hafta karşılaşmasında Go Ahead Eagles, Twente'yi 2-1 yendi.
Twente, seyircisi önünde oynadığı maçın ilk yarısını, Enes Ünal'ın 45. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapadı. Fakat Go Ahead Eagles, Hendriks'in 53 ve Ritzmaier'in 66. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Enes, bu sezon Twente formasıyla Eredivisie'de çıktığı 26. maçta 14. kez fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla 41 puanda kalan Twente, 7. sıraya geriledi. Lig sonuncusu Go Ahead Eagles ise 23 puan ve averajla 17'nciliğe yükseldi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:33
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Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
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Toplam 27
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
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Toplam 8
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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