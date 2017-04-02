UEFA Kongresi'ne doğru...
UEFA Yönetim Kurulu'na girecek 8 üyenin seçimle belirleneceği kongrede, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da adaylar arasında bulunuyor.
Eylül 2016'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan UEFA Başkanlık seçimlerinde Slovakya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin'i destekleyerek seçilmesini sağlayan ekibin başında bulunan Servet Yardımcı, 5 Nisan'da Helsinki'de yapılacak UEFA seçimlerinde, yönetim kuruluna girecek en güçlü isimler arasında gösteriliyor.
ŞENEZ ERZİK'TEN SONRA 2. TÜRK
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, yapılacak seçimde yönetime girmesi durumunda Şenez Erzik'in ardından UEFA yönetiminde görev alacak 2. Türk futbol adamı olacak. Daha önce 2015 yılında da UEFA Yönetim Kurulu için aday olan Yardımcı, ilk tur oylamasında 23 oyla aleyhine biten seçimi, ikinci tur oylamasında 20'ye 14 kaybetmiş ve seçilememişti.
FIFA Konseyi'nde UEFA'yı temsil edecek üyelerin de belirleneceği kongrede, UEFA Başkanı, yönetim kurulu ve komite başkanlarının yıllık faaliyet raporları, 2015-2016 döneminin mali açıdan ibrası ve 2017-2018 dönemi bütçesi onaya sunulacak.
UEFA Yönetim Kurulu adayları şu şekilde:
Servet Yardımcı (Türkiye)
Zbigniew Boniek (Polonya)
Kairat Boranbayev (Kazakistan)
John Delaney (İrlanda)
Armand Duka (Arnavutluk)
David Gill (İngiltere)
Reinhard Grindel (Almanya)
Marios N. Lefkaritis (Kıbrıs Rum Kesimi)
Elkhan Mammadov (Azerbaycan)
Karl-Erik Nilsson (İsviçre)
Kieran O'Connor (Galler)
Michele Uva (İtalya)
Michael van Praag (Hollanda)
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:18
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 19
Yorum
Ferhat Sonunda dogrulari görmeye basladiniz hayret feneri zaten hakemler buraya getirdi
- Mersi-Van Persie
Toplam 6
Yorum
SES yensen nolacak şampiyonmu oldun,aziz gitmedikçe 4. lük başarıdır.aziz ve terim çekin elinizi türk futbolundan.
- Ozan Tufan'ın acı günü!
Toplam 3
Yorum
SES azizli fener için 4. lük başarıdır,aziz fenerden terimde milli takımdan gitmedikçe,türk futbolu bir karış ileri gitmez.
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