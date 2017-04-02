Enes'in golü Twente'ye yetmedi
Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 28. hafta karşılaşmasında Go Ahead Eagles, Twente'yi 2-1 yendi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 28. hafta karşılaşmasında Go Ahead Eagles, Twente'yi 2-1 yendi.
Twente, seyircisi önünde oynadığı maçın ilk yarısını, Enes Ünal'ın 45. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapadı. Fakat Go Ahead Eagles, Hendriks'in 53 ve Ritzmaier'in 66. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Enes, bu sezon Twente formasıyla Eredivisie'de çıktığı 26. maçta 14. kez fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla 41 puanda kalan Twente, 7. sıraya geriledi. Lig sonuncusu Go Ahead Eagles ise 23 puan ve averajla 17'nciliğe yükseldi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:50
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 30
Yorum
HAKEM ÇOK GÜZEL POZİSYON ÇOK GÜZEL. HERKES AYNA GİBİ GÖRÜYOR DA HAKEM GÖRMEMEK İÇİN ARKASINI DÖNÜYOR.BU TERMİNATÖRÜN AKLI BOZUK
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
Berbat ötesi bir futbol Bir Ts li olarak yeminle utandım bu nasıl bir futbol böyle onca güzel maçtan sonra tek güzel olan şey 3 puan
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
BASTIR RİZE HADİ RİZE BASTIR RİZE BASTIR RİZE BAKMAYIN SİZ BU BELEŞÇİLERE
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