 Enes'in golü Twente'ye yetmedi – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Enes'in golü Twente'ye yetmedi

    Enes'in golü Twente'ye yetmedi

    Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 28. hafta karşılaşmasında Go Ahead Eagles, Twente'yi 2-1 yendi.

    Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 28. hafta karşılaşmasında Go Ahead Eagles, Twente'yi 2-1 yendi.

    Twente, seyircisi önünde oynadığı maçın ilk yarısını, 'ın 45. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapadı. Fakat Go Ahead Eagles, Hendriks'in 53 ve Ritzmaier'in 66. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Enes, bu sezon Twente formasıyla Eredivisie'de çıktığı 26. maçta 14. kez fileleri havalandırdı.

    Bu sonuçla 41 puanda kalan Twente, 7. sıraya geriledi. Lig sonuncusu Go Ahead Eagles ise 23 puan ve averajla 17'nciliğe yükseldi.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:50
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