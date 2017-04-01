 FIFA’dan 1300 sayfa yolsuzluk belgesi – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    ’dan 1300 sayfa yolsuzluk belgesi

    FIFA’dan 1300 sayfa yolsuzluk belgesi
    Dünya futbolunun patronu 'da Sepp Blatter dönemi sona erdikten sonra kirli çamaşırlar da dökülmeye devam ediyor. FIFA 2015 yılından bu yana devam eden rüşvet soruşturmasının tamamlayarak 1300 sayfayı bulan belgeleri rapor halinde gerekli mercilere teslim etti. ABD'de açılan yolsuzluk davasında eski FIFA Başkanı Blatter'e 6, eski genel sekreter Jerome Valcke'ye 10 yıl futbol faaliyetlerinden men cezası verilmişti.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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