FIFA’dan 1300 sayfa yolsuzluk belgesi
Dünya futbolunun patronu FIFA'da Sepp Blatter dönemi sona erdikten sonra kirli çamaşırlar da dökülmeye devam ediyor. FIFA 2015 yılından bu yana devam eden rüşvet soruşturmasının tamamlayarak 1300 sayfayı bulan belgeleri rapor halinde gerekli mercilere teslim etti. ABD'de açılan yolsuzluk davasında eski FIFA Başkanı Blatter'e 6, eski genel sekreter Jerome Valcke'ye 10 yıl futbol faaliyetlerinden men cezası verilmişti.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
FIFA’dan 1300 sayfa yolsuzluk belgesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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