Messi’den savunma
Arjantin'in Şili ile oynadığı maçta hakeme küfür ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Lionel Messi, kendisini savundu. Tangocu, "Benim sözlerim asla yardımcı hakeme değildi. Ben havaya doğru küfretmiştim" ifadelerini kullandı.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
Yorum
Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
Messi’den savunma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.