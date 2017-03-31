 Messi’den savunma – Fotomaç – 31 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Messi’den savunma

    Messi’den savunma
    Arjantin'in Şili ile oynadığı maçta hakeme küfür ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan , kendisini savundu. Tangocu, "Benim sözlerim asla yardımcı hakeme değildi. Ben havaya doğru küfretmiştim" ifadelerini kullandı.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Messi’den savunma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.