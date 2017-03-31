Hangi kıta kaç takım gönderecek?

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre FIFA Başkanı Gianni Infantino ve 6 konfederasyon başkanının katılımıyla İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen toplantıda, 2026 Dünya Kupası için kıtaların kontenjanları konusunda uzlaşmaya varıldı.

Dünya Kupası tarihinde takım sayısının ilk kez 48'e çıkacağı 2026'daki turnuvaya, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinden (UEFA) 16, Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) 9, Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) 8, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) 6'şar, Okyanusya Futbol Konfederasyonundan (OFC) bir ülkenin katılması kararlaştırıldı.

Bu kararla Avrupa'nın kontenjanı 13'ten 16'ya yükselmiş oldu. Afrika'dan 5 yerine 9, Asya'dan 4 veya 5 yerine 8 ülke Dünya Kupası'na katılabilecek. Güney Amerika kontenjanı 4 ya da 5'ten 6'ya, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler kontenjanı da 3 veya 4'ten 6'ya çıkarıldı. Mevcut sistemde play-off'ları geçemediği takdirde Dünya Kupası'na takım gönderemeyen Okyanusya'nın kontenjanı ise bir ülkeyle sabitlendi.

Son 2 kontenjan için play-off maçları oynanacak



Dünya Kupası için kalan 2 kontenjanın sahibi, 6 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek play-off maçlarıyla belli olacak.

UEFA dışındaki 5 konfederasyondan birer ve ev sahibi ülkenin konfederasyonundan bir ülke, play-off'lara katılacak. Play-off'larda, FIFA dünya sıralamasında rakiplerinin üstünde yer alan 2 ülke, seribaşı olarak ilk turu maç yapmadan geçecek. Seribaşı ülkeler, diğer 4 ülke arasında oynanacak maçların galipleriyle Dünya Kupası'na katılabilmek için karşılaşacak.

Bu arada Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkına sahip ev sahibi ülke için ayrı bir kontenjan ayrılmayacak. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülke, bulunduğu konfederasyonun kontenjanı içinde sayılacak.

FIFA ve konfederasyonların 2026 Dünya Kupası için belirlediği kontenjanlar, 9 Mayıs'ta FIFA Konseyi toplantısında onaya sunulacak.

Ocak ayında, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 32 yerine 48 takımın katılması teklifi, FIFA Konseyi tarafından oy birliğiyle kabul edilmişti.