Fenerbahçe listede ilk sırada!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2016-2017 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı.
TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatının 11/4. maddesince kulüplerin federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şubat ayı sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı.
Spor Toto Süper Lig'den 11, TFF 1. Lig'den 5, Spor Toto 2. Lig'den 1 ve Spor Toto 3. Lig'den 2 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Fenerbahçe 1 milyon 568 bin 520 EURO ile birinci sırada iken Galatasaray ise 940 bin 430 Euro ile 4'üncü sırada yer aldı.
Listede Beşiktaş, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Kayserispor, Adanaspor ve Gaziantepspor yer almadı
Süper Lig'den, federasyona konuyla ilgili bildirimde bulunan diğer kulüplerin menajerlere ödediği ücretler şöyle:
Akhisar Belediyespor: 359 bin 874 lira
Antalyaspor: 106 bin 200 lira + 390 bin Euro
Atiker Konyaspor: 10 bin 836 lira + 30 bin Euro
Aytemiz Alanyaspor: 327 bin 581 lira + 10 bin Euro
Bursaspor: 586 bin 924 lira + 1 milyon 72 bin 847 Euro
Çaykur Rizespor: 591 bin 491 lira
Galatasaray: 940 bin 430 Euro
Kardemir Karabükspor: 559 bin 200 lira + 1 milyon 161 bin 36 Euro
Medipol Başakşehir: 761 bin 252 lira + 655 bin 500 Euro
Trabzonspor: 125 bin Euro
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:27
- Rovaşata Turnuvası
Toplam 8
Yorum
fırat musa show
- Aziz Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e mektup
Toplam 5
Yorum
Aslan Ya başkan ne çok şeyde tavsiyelerde bulunuyon ama 20 yıldır kendi kulübünde yapmadıklarını tavsiye ediyon hep millet bırak git diyor otursen
- Bruma olmayınca ...
Toplam 3
Yorum
aman bruma yok(!) attığı 6-7 şutun biri düzgün vuruş çıkıyor sanki hepsi 90 a yada köşeye sert hızlı gidiyorda !
Fenerbahçe listede ilk sırada! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.