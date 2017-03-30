 Olaylı maçla ilgili karar verildi – Fotomaç – 30 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Olaylı maçla ilgili karar verildi

    Olaylı maçla ilgili karar verildi

    Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup'ta 5 Mart 2007'de Uşak'ta oynanan ve ev sahibi takım 1-0 öndeyken 65'inci dakikada çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Utaş Uşakspor-Ödemişspor maçıyla ilgili kararını verdi.

    Dünkü toplantısında her iki kulübe de 1'er maç seyircisiz oynama cezası veren Kurul, kırmızı kart gördükten sonra rakibine kafa atıp olayların başlamasına yol açan Ödemişsporlu Serdar Öztan ve kadroda yer almamasına rağmen olaylar sırasında sahaya girerek rakip oyunculara saldıran Uşaksporlu Serhat Çiçek'e 5'er müsabakadan men cezası verdi. Serdar Öztan'ın cezası, çift sarı kartan gördüğü kırmızı kartın cezasıyla birlikte 6 maça çıktı.

    Yine kavgaya karışan Utaş Uşaksporlu futbolculardan Gökhan Konur'u 3 maçtan men eden AFDK, Ödemişspor Teknik Sorumlusu Algun Erdem'i 21 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırdı. 5 Mart'ta yaşanan olaylardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu iki takımı da 3-0 hükmen yenik ilan ederken, Amatör Futbol Disiplin Kurulu daha önceki toplantısında olaylar sırasında protokol tribününden sahaya inip rakip oyunculara saldıran Uşakspor yöneticisi İskender Doğan'a 120 gün hak mahrumiyeti, ev sahibi ekibin futbolcularından Mustafa Kurcan'a 2, Uğur Köprülü'ye 1, Ödemişsporlu oyuncular Samet Sarıkaya'ya 2, Hamit Taşkın ise 1 maç ceza vermişti.

    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olaylı maçla ilgili karar verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.