Olaylı maçla ilgili karar verildi

Dünkü toplantısında her iki kulübe de 1'er maç seyircisiz oynama cezası veren Kurul, kırmızı kart gördükten sonra rakibine kafa atıp olayların başlamasına yol açan Ödemişsporlu Serdar Öztan ve kadroda yer almamasına rağmen olaylar sırasında sahaya girerek rakip oyunculara saldıran Uşaksporlu Serhat Çiçek'e 5'er müsabakadan men cezası verdi. Serdar Öztan'ın cezası, çift sarı kartan gördüğü kırmızı kartın cezasıyla birlikte 6 maça çıktı.



Yine kavgaya karışan Utaş Uşaksporlu futbolculardan Gökhan Konur'u 3 maçtan men eden AFDK, Ödemişspor Teknik Sorumlusu Algun Erdem'i 21 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırdı. 5 Mart'ta yaşanan olaylardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu iki takımı da 3-0 hükmen yenik ilan ederken, Amatör Futbol Disiplin Kurulu daha önceki toplantısında olaylar sırasında protokol tribününden sahaya inip rakip oyunculara saldıran Uşakspor yöneticisi İskender Doğan'a 120 gün hak mahrumiyeti, ev sahibi ekibin futbolcularından Mustafa Kurcan'a 2, Uğur Köprülü'ye 1, Ödemişsporlu oyuncular Samet Sarıkaya'ya 2, Hamit Taşkın ise 1 maç ceza vermişti.