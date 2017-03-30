Olaylı maçla ilgili karar verildi
Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup'ta 5 Mart 2007'de Uşak'ta oynanan ve ev sahibi takım 1-0 öndeyken 65'inci dakikada çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Utaş Uşakspor-Ödemişspor maçıyla ilgili kararını verdi.
Dünkü toplantısında her iki kulübe de 1'er maç seyircisiz oynama cezası veren Kurul, kırmızı kart gördükten sonra rakibine kafa atıp olayların başlamasına yol açan Ödemişsporlu Serdar Öztan ve kadroda yer almamasına rağmen olaylar sırasında sahaya girerek rakip oyunculara saldıran Uşaksporlu Serhat Çiçek'e 5'er müsabakadan men cezası verdi. Serdar Öztan'ın cezası, çift sarı kartan gördüğü kırmızı kartın cezasıyla birlikte 6 maça çıktı.
Yine kavgaya karışan Utaş Uşaksporlu futbolculardan Gökhan Konur'u 3 maçtan men eden AFDK, Ödemişspor Teknik Sorumlusu Algun Erdem'i 21 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırdı. 5 Mart'ta yaşanan olaylardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu iki takımı da 3-0 hükmen yenik ilan ederken, Amatör Futbol Disiplin Kurulu daha önceki toplantısında olaylar sırasında protokol tribününden sahaya inip rakip oyunculara saldıran Uşakspor yöneticisi İskender Doğan'a 120 gün hak mahrumiyeti, ev sahibi ekibin futbolcularından Mustafa Kurcan'a 2, Uğur Köprülü'ye 1, Ödemişsporlu oyuncular Samet Sarıkaya'ya 2, Hamit Taşkın ise 1 maç ceza vermişti.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:12
- ''Tapusuyla alırız!''
Toplam 19
Yorum
TertemizSevdamız Emre Mor farklı bi oyuncu ama bunu bi Beşiktaşlının demesi garibime gitti. Kerim Frei da Emre tarzında ve belkide daha iyi bi futbolcuydu
- ''Beşiktaşlı golcüyü alabiliriz''
Toplam 11
Yorum
dctrblack ömer iyi bir forvet olmasına rağmen istikrarsız bir maç zlatan gibi oynar sonra kötü maçlar çıkarır sonra bir bakarsın 25 metreden aşırtma atar ilginç bir çocuk bitiriciliği top tekniği iyi fizik gücü zayıf devamlılığı zayıf
- Çörekçi hocaya bağlı
Toplam 4
Yorum
dctrblack iyi oyuncu yedek için olabilir ama oynamaya oynamaya paslanır şeneri zorlayacak kapasitede değil
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