Cüneyt Çakır’a görev
Hakem Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacak. 20 Mayıs ile 11 Haziran tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek turnuvada Video Hakem Sistemi de kullanılacak.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Cüneyt Çakır’a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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