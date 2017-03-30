 Cüneyt Çakır’a görev – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’a görev

    Cüneyt Çakır’a görev
    Hakem ve yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacak. 20 Mayıs ile 11 Haziran tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek turnuvada Video Hakem Sistemi de kullanılacak.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:27
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