 Cüneyt Çakır da davet edildi – Fotomaç – 30 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Cüneyt Çakır da davet edildi

    Cüneyt Çakır da davet edildi

    Cüneyt Çakır, 2018 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne katılacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı tecrübeli hakemin 2-8 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenecek seminere davet edildiği belirtildi.

    2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmaya aday 53 hakemin katılacağı seminerde UEFA adına Çakır'ın da aralarında bulunduğu 20 hakemin bulunacağı ifade edildi. Bu sezon içerisinde oynanan maçlardan görüntüler izlenerek değerlendirmeler yapılacak seminerde adaylar, FIFA hakem koşusu ve "Yo-Yo" testine tabi tutulacakları kaydedildi.

    Öte yandan, seminerdeki tüm hakemlerin, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması hakkında da eğitim alacağı aktarıldı.

    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cüneyt Çakır da davet edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.