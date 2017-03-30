Cüneyt Çakır da davet edildi
Cüneyt Çakır, 2018 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne katılacak.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmaya aday 53 hakemin katılacağı seminerde UEFA adına Çakır'ın da aralarında bulunduğu 20 hakemin bulunacağı ifade edildi. Bu sezon içerisinde oynanan maçlardan görüntüler izlenerek değerlendirmeler yapılacak seminerde adaylar, FIFA hakem koşusu ve "Yo-Yo" testine tabi tutulacakları kaydedildi.
Öte yandan, seminerdeki tüm hakemlerin, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması hakkında da eğitim alacağı aktarıldı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:19
- Oğuzhan'a Roma pençesi
Toplam 13
Yorum
Ertan İstenilen paralar alınırsa niye olmasın ki. Bu bir alışveriş işi. Kâr edilecekse ve kasaya para akacaksa yapmakta fayda var diyorum.
- Demba Ba’yla yüzler gülüyor
Toplam 2
Yorum
Ertan Bu habere çok sevindim. Durumu iyiyse yapacağı işlerde SÜPER olur. Bir forvete sonsuz ihtiyacımız var. ABOUBAKAR zaten bakıyor.
- Şenol Güneş'ten 'Emre Mor' açıklaması
Toplam 3
Yorum
MOR MOR kendine oynayan biri. Alışkanlığını dortmund değiştiremedi! BJK morla ilgilenmemeli!
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