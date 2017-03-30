Cüneyt Çakır da davet edildi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı tecrübeli hakemin 2-8 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenecek seminere davet edildiği belirtildi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmaya aday 53 hakemin katılacağı seminerde UEFA adına Çakır'ın da aralarında bulunduğu 20 hakemin bulunacağı ifade edildi. Bu sezon içerisinde oynanan maçlardan görüntüler izlenerek değerlendirmeler yapılacak seminerde adaylar, FIFA hakem koşusu ve "Yo-Yo" testine tabi tutulacakları kaydedildi.

Öte yandan, seminerdeki tüm hakemlerin, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması hakkında da eğitim alacağı aktarıldı.