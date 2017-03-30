Chicago Fire, Schweinsteiger'i basına tanıttı
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire, İngiliz temsilcisi Manchester United'dan transfer ettiği Alman Bastian Schweinsteiger'i basına tanıttı.
Chicago Fire Kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen Schweinsteiger ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. İlk antrenmanına çıkan 32 yaşındaki futbolcunun yeni takımında da 31 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Schweinsteiger, Chicago Fire'ın The PrivateBank Fire Pitch isimli antrenman tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ekibine transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Mücadele etmeye hazırım. Bir an önce takıma adapte olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Eski formunu yakalamak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu aktaran tecrübeli orta saha oyuncusu, "Chicago Fire'ın kilit oyuncusu değilim. Buraya takıma katkı sağlamak için geldim." şeklinde konuştu.
Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, Alman futbolcunun bir yıllık sözleşme için 4,5 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.
Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısı gösteren Schweinsteiger, Manchester United formasıyla ilk sezonu 2015-2016'da 31 karşılaşmada forma giydi. Bu sezon takımın başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen deneyimli oyuncu, sadece 4 maçta şans buldu.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Chicago Fire, Schweinsteiger'i basına tanıttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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