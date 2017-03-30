Chicago Fire, Schweinsteiger'i basına tanıttı

Chicago Fire Kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen Schweinsteiger ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. İlk antrenmanına çıkan 32 yaşındaki futbolcunun yeni takımında da 31 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Schweinsteiger, Chicago Fire'ın The PrivateBank Fire Pitch isimli antrenman tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ekibine transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Mücadele etmeye hazırım. Bir an önce takıma adapte olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Eski formunu yakalamak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu aktaran tecrübeli orta saha oyuncusu, "Chicago Fire'ın kilit oyuncusu değilim. Buraya takıma katkı sağlamak için geldim." şeklinde konuştu.





Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, Alman futbolcunun bir yıllık sözleşme için 4,5 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısı gösteren Schweinsteiger, Manchester United formasıyla ilk sezonu 2015-2016'da 31 karşılaşmada forma giydi. Bu sezon takımın başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen deneyimli oyuncu, sadece 4 maçta şans buldu.