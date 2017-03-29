U20 Dünya Kupasında görev alacaklar

2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nda 22 hakem, 44 yardımcı hakem görev yapacak. 5 adet yedek hakemin de görevli olacağı turnuvada, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) de uygulanacak. Bu nedenle, turnuvada 22 adet de video yardımcı hakem görevli olacak.

Tüm hakemlerin 13 Mayıs 2017 itibariyle Kore Cumhuriyeti'nde yer alacağı 2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nda düdük çalacak 22 hakem arasından Cüneyt Çakır ile birlikte UEFA adına 6 hakem daha görev yapacak.



Cüneyt Çakır dışında UEFA adına turnuvada düdük çalacak hakemler ise şöyle: Felix Brych (Almanya), Jonas Eriksson (İsveç), Sergey Karasev (Rusya), Viktor Kassai (Macaristan), Björn Kuipers (Hollanda), Miguel Antonio Lahoz Mateu (İspanya)

CÜNEYT ÇAKIR'IN 3. FIFA U20 DÜNYA KUPASI VE 10. ULUSLARARASI TURNUVASI

2017 FIFA U20 Dünya Kupası ile birlikte Cüneyt Çakır, kariyerinde üçüncü kez bu turnuvada görev almış olacak. Çakır, daha önce Kolombiya'da düzenlenin 2011 FIFA U20 Dünya Kupası ve ülkemizin ev sahipliği yaptığı 2013 FIFA U20 Dünya Kupası'nda da düdük çalmış, 2011'deki turnuvada da yarı final yönetmişti.



Cüneyt Çakır ayrıca, 2017 FIFA U20 Dünya Kupası ile birlikte kariyerinde onuncu kez uluslararası bir turnuvada görev yapmış olacak.