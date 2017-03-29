U20 Dünya Kupasında görev alacaklar
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 20 Mayıs-11 Haziran 2017 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'nde 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2017 FIFA U20 (20 Yaş Altı) Dünya Kupası'nda görev alacak.
Tüm hakemlerin 13 Mayıs 2017 itibariyle Kore Cumhuriyeti'nde yer alacağı 2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nda düdük çalacak 22 hakem arasından Cüneyt Çakır ile birlikte UEFA adına 6 hakem daha görev yapacak.
Cüneyt Çakır dışında UEFA adına turnuvada düdük çalacak hakemler ise şöyle: Felix Brych (Almanya), Jonas Eriksson (İsveç), Sergey Karasev (Rusya), Viktor Kassai (Macaristan), Björn Kuipers (Hollanda), Miguel Antonio Lahoz Mateu (İspanya)
CÜNEYT ÇAKIR'IN 3. FIFA U20 DÜNYA KUPASI VE 10. ULUSLARARASI TURNUVASI
2017 FIFA U20 Dünya Kupası ile birlikte Cüneyt Çakır, kariyerinde üçüncü kez bu turnuvada görev almış olacak. Çakır, daha önce Kolombiya'da düzenlenin 2011 FIFA U20 Dünya Kupası ve ülkemizin ev sahipliği yaptığı 2013 FIFA U20 Dünya Kupası'nda da düdük çalmış, 2011'deki turnuvada da yarı final yönetmişti.
Cüneyt Çakır ayrıca, 2017 FIFA U20 Dünya Kupası ile birlikte kariyerinde onuncu kez uluslararası bir turnuvada görev yapmış olacak.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:12
- ''Tolga’ya verilen tepkiden utandım''
Toplam 13
Yorum
md çağımızın kalecileri ayaklarını iyi kullanmaları gerekir.tolga bu yaştan sonra bunu ilerletemez.oynatmada inat edilirse bjk kaybeder.BİLİNE!
- ''Tolga’ya verilen tepkiden utandım''
Toplam 13
Yorum
sero sanki bu adam aylık 2500 tl maaş alıyor ve acınıyor..komik olmayın yahu başarısız sadece reflex le kaleci olunmaz ..ön sezi şart tolgada yok
- ''Tolga’ya verilen tepkiden utandım''
Toplam 13
Yorum
audemars Peki Tolga kendinin sergilediği performanstan utanmıyor mu bu takımda böyle bir performans sergileme hakkı var mı .
U20 Dünya Kupasında görev alacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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