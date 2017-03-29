İspanya videoya çekti

Fransa ile İspanya arasında oynanan hazırlık maçında, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından yararlanıldı.

Stade de France'ta David Silva (68') ve Gerard Deulofeu'nun (78') golleriyle İspanya karşılaşmayı 2-0 kazanırken, FIFA'nın bu maçta denediği video hakem uygulaması geceye damgasını vurdu. Fransa'nın Antoine Griezmann ile bulduğu golü ofsayt nedeniyle iptal eden 'video hakem teknolojisi', Delafeu'nun ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü ise geçerli saydı.





Fransa Milli Takımı'nın İspanya ile oynadığı hazırlık maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kullanılırken, bu sistem iki hayati pozisyonda devreye girerek maça damgasını vurdu.

ÖNCE FRANSA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!..

Karşılaşmanın 48. dakikasında Antoine Griezmann kafa vuruşunda topu ağlara gönderdiği pozisyonda maçın yan hakemi ofsaytı göremedi. Fransızlar uzun süre gol sevinci yaşarken maçın Alman hakemi Felix Zwayer maçı stat dışındaki minibüsten izleyen "video hakemin" direktifiyle golü iptal etti.



İptal edilen gol sonrası Stade de Framce'deki 80 bin taraftar kararı ıslıkla protesto etti.

İSPANYA'NIN İPTAL EDİLEN GOLÜNÜ VERDİ

İspanya, David Silva'nın penaltı golüyle maçta öne geçerken, 77 dakikada video hakem yine sahneye çıktı.



Jordi Alba'nın defans arkasına pasında Deulofeu'nun ağlara giden vuruşunda yardımcı hakem bu kez ofsayt bayrağını kaldırdı. Orta hakem Felix Zwayer bu pozisyonda bir kez daha video hakeme başvururken, Deulofeu'nun ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golü video hakemin ikazıyla geçerli sayıldı.

İspanya, video hakemin 'yardımıyla' sahadan 2-0 galip ayrılırken, sosyal medyada yapılan yorumlarda 'video hakem olmasa maç 1-1 biterdi' sözleri dikkat çekti. Karşılaşmada ayrıca iki golde hatalı karar veren Alman yardımcı hakemler de eleştiri topladı.

Video hakem uygulaması geçen eylül ayında İtalya ile Fransa arasında oynanan hazırlık maçında test edilmiş fakat orta hakemle temsa kurulamamıştı.