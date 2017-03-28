 Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti! – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti!

    Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti!

    Brezilya Futbol Ligi Eyalet Şampiyonası'nda 'nun 'ı konuk ettiği maçta tribünden düşen bir taraftar hayatını kaybetti.

    Ligin 11. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmayı daha iyi bir noktadan izlemek için blok değiştirmeye çalışan 23 yaşındaki Bruno Pereira da Silva adlı taraftarı, Morumbi Stadı'nın 25 metre yükseklikteki tribününden otopark alanına düştü.

    Ağır yaralanan taraftar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Sao Paulo ve Kulüpleri, hayatını kaybeden Da Silva için sosyal medya aracılığıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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