Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti!
Brezilya Futbol Ligi Eyalet Şampiyonası'nda Sao Paulo'nun Corinthians'ı konuk ettiği maçta tribünden düşen bir taraftar hayatını kaybetti.
Ligin 11. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmayı daha iyi bir noktadan izlemek için blok değiştirmeye çalışan 23 yaşındaki Bruno Pereira da Silva adlı Sao Paulo taraftarı, Morumbi Stadı'nın 25 metre yükseklikteki tribününden otopark alanına düştü.
Ağır yaralanan taraftar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sao Paulo ve Corinthians Kulüpleri, hayatını kaybeden Da Silva için sosyal medya aracılığıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:15
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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