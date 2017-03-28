Shanghai Shenhua'ya yangın şoku
Çin Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Shanghai Shenhua'nın stadında sabaha karşı yangın çıktı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 12:56
- Vincent Aboubakar kıymete bindi!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 ADAM 23 YAŞINDA ŞUAN 4 SENE SONRA BUNA VERDİĞİN PARADA DAHİL SATTIĞINDA KAR EDERSİN ATTIĞI GOLLER KURTARDIĞI MAÇLAR BEDAVAYA GELİR.
- Vincent Aboubakar kıymete bindi!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 ADAM DEMBA BA VE GOMEZDEN SONRA GELMESİNE RAĞMEN BEKLENTİLERİ GOL BAZINDA VE KRİTİK MAÇLARDA KARŞILADI 1-2 MAÇ KIRMIZI YEDİ SADECE O KADAR!!
- Tudor 7 transfer istedi
Toplam 14
Yorum
cem tudor efendi.sağda ve solda hem ileri hem geri oynayacak tek adam almadığın muddetçe bu sıstem çuvallar.yasin-Carol ileriyi-geri oynayamıyo
Shanghai Shenhua'ya yangın şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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