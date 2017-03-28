 Shanghai Shenhua'ya yangın şoku – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Shanghai Shenhua'ya yangın şoku

    Shanghai Shenhua'ya yangın şoku

    Çin Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Shanghai Shenhua'nın stadında sabaha karşı yangın çıktı.

    Shanghai Shenhua'nın maçlarını oynadığı Hongkou Stadyumu'nda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, koltukların ve dış cephenin zarar gördüğü belirtildi. Shanghai Shenhua'nın kadrosunda Carlos Tevez, Fredy Guarin ve Obafemi Martins gibi yıldız isimler bulunuyor. Beşiktaş'ın Senegalli oyuncusu Demba Ba'nın bonservisi de Shanghai Shenhua kulübüne ait.

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:56
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