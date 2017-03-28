 Chapecoense sahaya çıkıyor – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Chapecoense sahaya çıkıyor

    Chapecoense sahaya çıkıyor

    Atletico Nacional ile Chapecoense geçtiğimiz kasım ayında yaşanan uçak kazasının ardından ilk kez karşı karşıya gelecek.

    Geçtiğimiz kasım ayında Güney Amerika Kupası finali için Kolombiya'ya giderken yaşanan uçak kazasında 19 kulüp mensubunu kaybeden Chapecoense ile Atletico Nacional, facianın ardından ilk kez birbirleriyle karşılaşacak. İki takım arasında Güney Amerika Süper Kupası'nda oynanacak karşılaşmanın tarihi 4 Nisan olarak belirlendi.

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), iki takım arasında Güney Amerika Süper Kupası'nda oynanacak ilk maçın tarihini 4 Nisan, rövanşın tarihini ise 10 Mayıs olarak belirledi. İlk maç Brezilya'da Chapeco kentinde rövanş ise Kolombiya'nın Medellin kentinde oynanacak.
    Brezilya ekibi Chapecoense'yi taşıyan uçak kasım ayında Güney Amerika Kupası finali için Medellin'e giderken düşmüştü. Kazada Chapecoense kulübünden 19 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan facianın ardından Atletico Nacional, Chapecoense'yi şampiyon ilan etmişti. Kaza sonrası hem Brezilya'da hem de Kolombiya'da törenler düzenlenmişti.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:06
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