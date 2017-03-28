A Spor’da dev buluşma!

Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti Fransa... 2010 Dünya Kupası Şampiyonu İspanya... Süper yıldızlar, dev maçta karşı karşıya geliyor! Pogba, Griezmann, Giroud, Kante, Evra bir yanda... Pique, Iniesta, Costa, Busquets ve Morata diğer tarafta. Futbol ziyafeti için ekran başına! Fransa-İspanya karşılaşması bugün saat 22.00'de naklen HD kalitesinde şifresiz A Spor'da.