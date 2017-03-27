Şekip Mosturoğlu'ndan açıklama

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticilerle ilgili beraat kararlarının onanması talebinin ardından Şekip Mosturoğlu ve Aziz Yıldırım’ın Avukatı Abdurrahim Erol açıklamalarda bulundu.

Atılan adımın çok önemli olduğunu söyleyen Şekip Mosturoğlu ve Abdurrahim Erol, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nden çıkacak kararın da olumlu olacağını ümit ettiklerini ifade ettiler.



Tebliğnamede önemli değerlendirmeler olduğunu belirten Avukat Abdurrahim Erol, "Öncelikle beraat kararının usul ve yasaya uygun olduğuna dair görüş beyan edildi. Ayrıca önceki mahkumiyet kararına esas alınan delillerin hukuka uygun olarak kabul edilemeyeceğini ve bunların delil vasfının olmadığına dair de hukuki bir tespitte bulundu. Açılan kumpas davasına da atıfta bulunarak tüm bu veriler bir arada değerlendirildiğinde beraat kararının onanması gerektiği yönünde hukuki görüşünü sundu. Bundan sonraki sürecin de olumlu sonuçlanacağını ümit ediyoruz, hukuki mütalaamız da bu yönde" dedi.



Bundan sonraki süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Avukat Abdurrahim Erol, "Bundan sonra Yargıtay 5. Ceza Dairesi bu tebliğnameyi dosyanın tarafı olan kişilere ve vekillere tebliğ edecek. Şahıslar bu tebliğnameyle ilgili lehte ve aleyhte olan görüşlerini beyan etme hakkına sahipler. Bu süreç tamamlandıktan sonra daire iş yükünü de dikkate alarak dosyayı incelemeye alacak. Bu yaklaşık normal sürede önceki dosyalarla kıyasladığımızda 1 seneye yakın bir zaman alabilir ama bu mutlak bağlayıcı bir süre değil. Yargıtay 5. Ceza Dairesi gerek görürse iş yükünü de dikkate alarak, tarafların bu konudaki talepleri olursa onları da göz önünde bulundurarak dosyayı daha erken bir sürede de incelemeye alıp karar verebilir. Bunun önünde hukuki bir engel yok. Bu şekilde bir süreç bekliyor" diye konuştu.



Mosturoğlu: "Çok önemli bir adım"

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise konuyla ilgili, "Yargıtay Başsavcılığı, beraat kararlarının onanması istemiyle tebliğnamesini hazırlayarak dosyayı yargıtaya, ilgili daireye göndermiş. Bu çok önemli bir adım ama tabii esas kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi verecek. Oradan çıkacak kararda inşallah bu kadar olumlu olacak. Biz o kararla bu süreci, ceza yargılaması açısından sonuçlandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.