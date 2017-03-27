Hollandalı teknik direktör kovuldu!
Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör Danny Blind ile yollar ayrıldı.
Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana takımın başında bulunan 55 yaşındaki Blind'in görevine son verildiği duyuruldu.
Yeni bir isimle anlaşılana kadar geçici teknik direktör görevine getirilen antrenör Fred Grim'in, 28 Mart Salı günü İtalya ile oynanacak hazırlık maçında takımın başında yer alacağı belirtildi.
Blind döneminde 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 5 maça çıkan Hollanda Milli Takımı, 7 puan topladı. Grupta 4. sırada bulunan Hollanda, son olarak Bulgaristan deplasmanında 2-0 mağlup olmuştu.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:43
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
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Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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