Favoriler kaybetmedi
2018 Dünya Kupası eleme maçları dün akşam oynanan karşılaşmalarla devam etti.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'nın eleme karşılaşmaları dün akşam oynanan maçlarla devam etti. Almanya C Grubu'nda deplasmanda Azerbaycan'ı 4-1 ile geçerken, F Grubu'nda İngiltere, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Almanya oynadığı 5 maçı da galibiyetle kapatırken, Azerbaycan karşısında bu maçlarda kalesindeki ilk golü gördü. İngiltere de Litvanya galibiyeti ile grubunda puanını 13'e yükseltti.
Gecenin en gollü maçında ise Çek Cumhuriyeti, San Marino ağlarına 6 gol bıraktı. 2018 Dünya Kupası elemelerinde dün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Azerbaycan - Almanya: 1-4
San Marino - Çek Cumhuriyeti: 0-6
Kuzey İrlanda - Norveç: 2-0
Ermenistan - Kazakistan: 2-0
Karadağ - Polonya: 1-2
Romanya - Danimarka: 0-0
İngiltere - Litvanya: 2-0
Malta - Slovakya: 1-3
İskoçya - Slovenya: 1-0
Gecenin en gollü maçında ise Çek Cumhuriyeti, San Marino ağlarına 6 gol bıraktı. 2018 Dünya Kupası elemelerinde dün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Azerbaycan - Almanya: 1-4
San Marino - Çek Cumhuriyeti: 0-6
Kuzey İrlanda - Norveç: 2-0
Ermenistan - Kazakistan: 2-0
Karadağ - Polonya: 1-2
Romanya - Danimarka: 0-0
İngiltere - Litvanya: 2-0
Malta - Slovakya: 1-3
İskoçya - Slovenya: 1-0
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çilek operasyonu
Toplam 1
Yorum
Bence Hakem Operasyona ne Diyorsunus ? TS Artik Tehlike ama hakemler isinizi Bozabillir birkac haksiz penalti vererek kirmizi cekerek
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 4
Yorum
Byeee Hadi İnşaallah , ağlak Tolga dan kurtuluyoruz
- Kompany’ye kanca
Toplam 2
Yorum
savaş artık o mevliye iyi kaliteli bir ism alın yahu. Bu isim de iyi ama hep nedense es geçiliyor.
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