Hollanda, Bulgaristan'a kaybetti!

Ev sahibi ekibin gollerini 5. ve 20. dakikalarda Spas Delev attı. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, müsabakanın ikinci yarısında görev yaptı.



B Grubu'nda ise Portekiz, Macaristan'ı 3-0 yendi. Lizbon'da oynanan karşılaşmada Portekiz'i galibiyete ulaştıran golleri 32. dakikada Andre Silva ile 36 ve 65. dakikalarda yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kaydetti.



İspanya'nın Real Madrid ekibinde forma giyen Ronaldo, böylece milli takımdaki gol sayısını 70'e çıkardı. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma ise maçta 90 dakika forma giydi.



Gruplarda oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:

Lüksemburg-Fransa: 1-3

Bulgaristan-Hollanda: 2-0

İsveç-Belarus: 4-0



B Grubu:

Andorra-Faroe Adaları: 0-0

İsviçre-Letonya: 1-0

Portekiz-Macaristan: 3-0

H Grubu:

Bosna Hersek-Cebelitarık: 5-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya: 0-0

Belçika-Yunanistan: 1-1