Hollanda, Bulgaristan'a kaybetti!
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu mücadelesinde Bulgaristan, ağırladığı Hollanda'yı 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini 5. ve 20. dakikalarda Spas Delev attı. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, müsabakanın ikinci yarısında görev yaptı.
B Grubu'nda ise Portekiz, Macaristan'ı 3-0 yendi. Lizbon'da oynanan karşılaşmada Portekiz'i galibiyete ulaştıran golleri 32. dakikada Andre Silva ile 36 ve 65. dakikalarda yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kaydetti.
İspanya'nın Real Madrid ekibinde forma giyen Ronaldo, böylece milli takımdaki gol sayısını 70'e çıkardı. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma ise maçta 90 dakika forma giydi.
Gruplarda oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Lüksemburg-Fransa: 1-3
Bulgaristan-Hollanda: 2-0
İsveç-Belarus: 4-0
B Grubu:
Andorra-Faroe Adaları: 0-0
İsviçre-Letonya: 1-0
Portekiz-Macaristan: 3-0
H Grubu:
Bosna Hersek-Cebelitarık: 5-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya: 0-0
Belçika-Yunanistan: 1-1
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:06
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
Hollanda, Bulgaristan'a kaybetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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