 Efsaneler, yardım maçında karşılaştı – Fotomaç – 26 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Efsaneler, yardım maçında karşılaştı

    Efsaneler, yardım maçında karşılaştı

    İngiliz temsilcisi ile İspanyol ekibi 'de forma giyen efsane futbolcular, yardım maçında karşı karşıya geldi.

    Anfield Road'da oynanan ve 50 binden fazla taraftarın takip ettiği karşılaşmadan elde edilen gelirin Futbol Kulübü Vakfı'na bağışlanacağı bildirildi.

    Karşılaşmada adına eski Fenerbahçeli Roberto Carlos'un yanı sıra Luis Figo, Clarence Seedorf, Michel Salgado, Christian Karembeu ve Savio Bartolini, Liverpool forması ile de Steven Gerrard, Michael Owen, Robbie Fowler, Jamie Carragher, Dietmar Hamann ve John Arne Riise gibi isimler yer aldı.

    Futbol kariyerinde 2001-2007'de Liverpool, 2007-2011'de ise Real Madrid forması giyen Polonyalı eski kalecisi Jerzy Dudek ise müsabakada her iki takım için mücadele etti.

    Karşılaşmayı Liverpool'un efsane futbolcularından oluşan takım 4-3 kazandı.

    Liverpool'un gollerini futbol kariyerinde Real Madrid'de de forma giyen Michael Owen ile John Aldridge, Robbie Fowler ve kırmızı-beyazlı kulübün akademisinde antrenörlük yapan Steven Gerrard kaydetti. Real Madrid'in gollerini ise Edwin Kongo, kariyerinde bir dönem Liverpool'da da görev yapan Fernando Morientes ve Ruben de la Red attı.

    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efsaneler, yardım maçında karşılaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.