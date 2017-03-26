Efsaneler, yardım maçında karşılaştı

Anfield Road'da oynanan ve 50 binden fazla taraftarın takip ettiği karşılaşmadan elde edilen gelirin Liverpool Futbol Kulübü Vakfı'na bağışlanacağı bildirildi.

Karşılaşmada Real Madrid adına eski Fenerbahçeli Roberto Carlos'un yanı sıra Luis Figo, Clarence Seedorf, Michel Salgado, Christian Karembeu ve Savio Bartolini, Liverpool forması ile de Steven Gerrard, Michael Owen, Robbie Fowler, Jamie Carragher, Dietmar Hamann ve John Arne Riise gibi isimler yer aldı.





Futbol kariyerinde 2001-2007'de Liverpool, 2007-2011'de ise Real Madrid forması giyen Polonyalı eski kalecisi Jerzy Dudek ise müsabakada her iki takım için mücadele etti.





Karşılaşmayı Liverpool'un efsane futbolcularından oluşan takım 4-3 kazandı.

Liverpool'un gollerini futbol kariyerinde Real Madrid'de de forma giyen Michael Owen ile John Aldridge, Robbie Fowler ve kırmızı-beyazlı kulübün akademisinde antrenörlük yapan Steven Gerrard kaydetti. Real Madrid'in gollerini ise Edwin Kongo, kariyerinde bir dönem Liverpool'da da görev yapan Fernando Morientes ve Ruben de la Red attı.



