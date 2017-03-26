Ahmet Çakar: Sırada Fenerbahçe var

Sabah Gazetesi yazarı, eski hakem Ahmet Çakar, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesi üzerine Galatasaray kongre üyeleriyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti. G.Saray Lisesi'yle bağlantılı bu 'şahısların' Fransız ve Alman vakıflarıyla bağlantılı olduğunu belirten Çakar, "Bunların bağlantılarını biliyorum. Fransız ve Alman vakıfları operasyonu çekip CAS'tan Fenerbahçe aleyhine bir karar çıkartıp referanduma 10-15 gün kala kaos çıkartmayı hedefliyorlar" dedi.



"REFERANDUM ÖNCESİ KAOS..."

Ahmet Çakar'ın işte o açıklamalar: "Onlar efsaneyken, apolitiklerken, bu bağlantılar; bu terör olayları hiçbirisi olmamışken 8-10 sene önceden Hakan'ı kovdular kulüpten gıkınız çıktı mı şerefsizler! Demek ki amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Sizin irtibatlarınızı biliyorum. Bakın benim dediklerim laflar çok iddialı laflar; Fransız ve Alman vakıfları operasyonu çekip CAS'tan Fenerbahçe aleyhine bir karar çıkartıp, amaç Fenerbahçe'ye zarar vermek falan değil. Belki o da var bir taşla iki kuş. Amaç referanduma 10-15 gün kala kaos çıkartmak. Bunun adı manipülasyon. Bunları yapmayın çünkü ben 10-15 tanenizin ismini biliyorum. Bağlantı zincirini biliyorum. Bugün Kadir Çetinçalı'yı kullandınız. 25 milyon Galatasaraylıya siz ihanet ettiniz."