Hollanda, Bulgaristan'a kaybetti!
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu mücadelesinde Bulgaristan, ağırladığı Hollanda'yı 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini 5. ve 20. dakikalarda Spas Delev attı. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, müsabakanın ikinci yarısında görev yaptı.
B Grubu'nda ise Portekiz, Macaristan'ı 3-0 yendi. Lizbon'da oynanan karşılaşmada Portekiz'i galibiyete ulaştıran golleri 32. dakikada Andre Silva ile 36 ve 65. dakikalarda yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kaydetti.
İspanya'nın Real Madrid ekibinde forma giyen Ronaldo, böylece milli takımdaki gol sayısını 70'e çıkardı. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma ise maçta 90 dakika forma giydi.
Gruplarda oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Lüksemburg-Fransa: 1-3
Bulgaristan-Hollanda: 2-0
İsveç-Belarus: 4-0
B Grubu:
Andorra-Faroe Adaları: 0-0
İsviçre-Letonya: 1-0
Portekiz-Macaristan: 3-0
H Grubu:
Bosna Hersek-Cebelitarık: 5-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya: 0-0
Belçika-Yunanistan: 1-1
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:17
- F.Bahçe’nin kaderi G.Saray’ın elinde!
Toplam 1
Yorum
can futboldada böyle değilmi üst sıradakileri yen küme düşene yenil
- Serdar bin pişman
Toplam 5
Yorum
TS Sen gelme, Serdar. Trabzon kökenli olduguna ragmen sen parayi tercih ettin. TS taraftari bunu asla kabul edemez ve etmeyecek.
- Caner ve Ersan'lı Beşiktaş kaybetti
Toplam 4
Yorum
Ali Bu kaleci yuzunden sampuyonluk giddi hala yedekde duruyo hayret
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