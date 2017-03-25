 Bosna, bizimkilerle güldü! – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Bosna, bizimkilerle güldü!

    Bosna, bizimkilerle güldü!

    'nin 5. haftasına, 3 grupta oynanan 5 maçla devam edildi.

    Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 5 karşılaşma oynandı.

    H Grubu'nda , konuk ettiği Cebelitarık'ı 5-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. ve 43. dakikalarda Vedad Ibisevic, 52. dakikada Osmanlısporlu Avdija Vrsajevic, 56. dakikada Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca ve 90+4. dakikada Ermin Bicakcic kaydetti.

    Visca'nın ikinci golün asistini yaptığı müsabakada, Atiker Konyaspor'da top koşturan Riad Bajic de 75. dakika Vrsajevic'in yerine oyuna dahil oldu.

    Gruplarda oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:
    İsveç-Belarus: 4-0

    B Grubu:
    Andorra-Faroe Adaları: 0-0
    İsviçre-Letonya: 1-0

    H Grubu:
    Bosna Hersek-Cebelitarık: 5-0
    Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya: 0-0

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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