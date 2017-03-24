Türkiye, Ukrayna ile yenişemedi

12. dakikada yarı sahadan savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Boriachuik'in, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

15. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kubilay Kantsızkuş'un ceza yayı üzerinden kaleciyle karşı karşıya şutunda top yandan dışarı çıktı.

40. dakikada Türkiye öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın penaltı noktasının sol tarafına kullandığı serbest vuruşta, topun gelişine iyi vuran Deniz Hümmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

44. dakikada Shved'in ceza sahası içerisinden yerden vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'in ellerinde kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

55. dakikada Orkan Çınar'ın sağ kanattan ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Deniz Hümmet'in kafa vuruşunda kaleci Kanevtsev topu kontrol etti.

62. dakikada Ukrayna beraberlik golünü buldu. Savunmanın uzaklaştıramadığı topla ceza alanı dışında buluşan Vakulko, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1

75. dakikada Orkan Çınar'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda top az farkla auta gitti.

90+2. dakikada hızlı gelişen atakta ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Dudik'in vuruşunda top kaleci Muhammed'in bacaklarına çarparak kornere gitti.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil

Türkiye: Muhammed Şengezer, Dorukhan Toköz, Mehmet Zeki Çelik, Ahmet Bahçıvan, Alperen Babacan (Dk. 64 Oğuzhan Çapar), Doğan Erdoğan (Dk. 64 Ahmet İldiz), Alican Özfesli, Orkan Çınar, Deniz Hümmet (Dk. 86 Muhammed Enes Durmuş), Yusuf Yazıcı, Kubilay Kanatsızkuş

Ukrayna: Kanevtsev, Kiruikhantsev, Lobai, Zotko, Oleksandr Osman, Vakulko, Vachiberadze, Zubkov (Dk. 66 Kochergin), Shved (Dk. 46 Dovbyk), Luchkevich (Dk. 59 Dudik), Boriachuik (Dk. 66 Tretiakov)

Goller: Dk. 40 Deniz Hümmet (Türkiye), Dk. 62 Vakulko (Ukrayna)

Sarı kartlar: Dk. 30 Yusuf Yazıcı, Dk. 88 Ahmet Bahçıvan (Türkiye), Dk. 55 Boriachuik, Dk. 67 Vachiberadze (Ukrayna)



ABDULLAH ERCAN: BERABERLİK KÖTÜ DEĞİL

2019 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Ukrayna ile oynadığı özel maçtan 1-1'lik sonuçla ayrılan Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Abdullah Ercan, yeni bir takım olmalarına rağmen oyuncuların öz güveni açısından beraberliğin kötü sonuç olmadığını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ercan, zaman zaman iyi oynadıklarını ama kendilerini sıkıntıya sokacak pozisyonlar da verdiklerini belirtti.

Ümit milli takım seviyesinde topa sahip olmak ve daha çok atak yapmak zorunda olduklarını dile getiren Ercan, "İki misyonumuz var. Birincisi yarışmak, bir diğeri ise A Milli Futbol Takımı'na oyuncu vermek. Şu ana kadar bunu başarıyla götürdük. Bu grupta da yeni arkadaşların katılımıyla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İki sezondur kıl payı kaçırdıkları Avrupa Şampiyonası'na bu sefer gitmek istediklerini vurgulayan Ercan, Spor Toto Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralı ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Kurallar çok çabuk değiştirilmek için koyulmaz. Bunun için bir süreç gerekiyor. O kural koyulurken Avrupa'ya gidecek genç oyuncuların önünün açılması hedeflenmişti. Biraz zaman tanınması gerekiyor. Yabancı kuralının çok çabuk değiştirilmesini doğru bulmuyorum. Zamanla biz de kuralın faydalarını göreceğiz diye düşünüyorum."

- Holovko: "Zevkli bir maç oldu"

Ukrayna Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Holovko ise Avrupa Şampiyonası öncesi güzel bir maç oynadıklarını vurguladı.

İyi bir organizasyon düzenlendiğini belirten Holovko, "Türkiye ile bu yıl ilk kez karşılaştık. Çok önemli bir karşılaşmaydı. Eleme gruplarında daha önce çok fazla karşılaşmamıştık. Avrupa Şampiyonası öncesinde güzel bir maç oldu. Eleme gruplarında hangi oyuncuları daha iyi oynatabileceğimizi bu maçta gördük. İzleyenler açısından zevkli bir maç oldu. Sahada sıkı bir mücadele vardı." diye konuştu.