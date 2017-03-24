 Patron Lemonis – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Patron Lemonis

    Patron Lemonis
    Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos'ta, teknik direktörlük görevine getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Yunan teknik adamla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Lemonis, teknik direktörlük kariyerinde Olympiakos ile 4, Omonia ile de bir kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:36
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