 FIFA'dan Türk hakemlere görev – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    FIFA'dan Türk hakemlere görev

    FIFA'dan Türk hakemlere görev

    FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Kuzey İrlanda ile Norveç arasında 26 Mart Pazar günü oynanacak 2018 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçını yönetecek.

    Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrindeki Windsor Park Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz, dördüncü hakemlik görevini ise Mete Kalkavan yapacak.

    ALİ PALABIYIK, MALTA-SLOVAKYA MAÇINI YÖNETECEK

    Bir diğer FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık ise, Malta ile Slovakya arasında 26 Mart Pazar günü oynanacak 2018 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu maçını yönetecek.

    Malta'nın Ta' Qali şehrindeki National Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Serkan Olguncan, dördüncü hakemlik görevini ise Halil Umut Meler yapacak.

    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:54
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