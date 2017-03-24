FIFA'dan Türk hakemlere görev
FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Kuzey İrlanda ile Norveç arasında 26 Mart Pazar günü oynanacak 2018 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçını yönetecek.
ALİ PALABIYIK, MALTA-SLOVAKYA MAÇINI YÖNETECEK
Bir diğer FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık ise, Malta ile Slovakya arasında 26 Mart Pazar günü oynanacak 2018 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu maçını yönetecek.
Malta'nın Ta' Qali şehrindeki National Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Cem Satman ve Serkan Olguncan, dördüncü hakemlik görevini ise Halil Umut Meler yapacak.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:54
- Ayrılmaya niyetim yok
Toplam 5
Yorum
Ms Acaba niye çokmu seviyor yoksa umdugunu bulamadi mecburiyettenmi? Bence avrupada bu parayi bulamadi da ondan geri adim atti fblilere gaz ver
- Tudor mührü
Toplam 8
Yorum
üçlü sistemde devam ederse 5. bitiririz bu ligi ve sende sezon sonu gidersin gs sıkıntısı defans hücum deil ama sen hücumcuları bağlıyosun saçma bi sistemle yeter dur
- Ayrılmaya niyetim yok
Toplam 5
Yorum
tsahmet07 pazarlamasını iyi yapabilsek türk ligi olarak vanpersie wiel emenike fernandao stoch aatıf 25 mılyon euro bonservis geliri olur
FIFA'dan Türk hakemlere görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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