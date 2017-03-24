Beckenbauer ifade verdi

Alman basınında yer alan haberlere göre, Bern Başsavcılığının Almanya Futbol Federasyonuna (DFB) karşı yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2006 Dünya Kupası'nın Almanya'ya verilmesinde etkili olan isimlerden Beckenbauer'ın ifadesine başvurduğu belirtildi.

Dolandırıcılık, kara para aklama ve zimmete para geçirme iddialarını araştırmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alman futbol adamının, hakkındaki suçlamaları reddettiği ifade edildi.

Basına açıklamalarda bulunan Beckenbauer, soruşturma kapsamında savcılığa daha önce de ifade verdiğini ve tüm soruları cevapladığını söyledi.

İsviçre Başsavcılığı, 6 ay önce yaptığı açıklamada, Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nın organizasyon komitesindeki görevini kötüye kullanarak FIFA ile bağlantılı 6,7 milyon avroyu aklamaktan, Franz Beckenbauer hakkında soruşturma başlatıldığını bildirilmişti.

Beckenbauer'in yanı sıra eski DFB başkanlarından Theo Zwanziger ve Wolfgang Niersbach ile DFB'nin eski genel sekreteri Horst Schmid hakkında da soruşturma açılmıştı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Etik Kurulu Araştırma Komisyonu da Almanya'ya, 2006 Dünya Kupası'nı düzenleme yetkisi verilmesi hakkında soruşturma açmış ve Beckenbauer dahil 6 kişi hakkında inceleme başlatmıştı.