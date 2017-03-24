Beckenbauer ifade verdi
Almanya'da düzenlenen 2006 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği sürecine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında eski yıldız futbolcu Franz Beckenbauer'in, İsviçre'deki Bern Başsavcılığında ifade verdiği bildirildi.
Dolandırıcılık, kara para aklama ve zimmete para geçirme iddialarını araştırmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alman futbol adamının, hakkındaki suçlamaları reddettiği ifade edildi.
Basına açıklamalarda bulunan Beckenbauer, soruşturma kapsamında savcılığa daha önce de ifade verdiğini ve tüm soruları cevapladığını söyledi.
İsviçre Başsavcılığı, 6 ay önce yaptığı açıklamada, Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nın organizasyon komitesindeki görevini kötüye kullanarak FIFA ile bağlantılı 6,7 milyon avroyu aklamaktan, Franz Beckenbauer hakkında soruşturma başlatıldığını bildirilmişti.
Beckenbauer'in yanı sıra eski DFB başkanlarından Theo Zwanziger ve Wolfgang Niersbach ile DFB'nin eski genel sekreteri Horst Schmid hakkında da soruşturma açılmıştı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Etik Kurulu Araştırma Komisyonu da Almanya'ya, 2006 Dünya Kupası'nı düzenleme yetkisi verilmesi hakkında soruşturma açmış ve Beckenbauer dahil 6 kişi hakkında inceleme başlatmıştı.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:53
- Mas: Türkiye muhteşem
Toplam 14
Yorum
Mustafa 61 Helal olsun sana burada kazandığın. Bize senin gibi adam gibi adamlar lazım.
- Terim’le 132. maç
Toplam 2
Yorum
YUNAKLI FATİH TERİM OLDUĞU SÜRECE MİLLİ TAKIM BAŞARILI OLMAZ. SEÇTİĞİ OYUCULAR ALTI TANESİ KISA SÜRE LİGDE İYİ OYNAYANI ÇAĞIRIYOR. STANDART I YOK.
- PAOK alarmı!
Toplam 5
Yorum
GSLİ YÖNETİMİN EN DÜZGÜN TRANSFERİ GALATASARAYLI OLMADIĞIN BELLİ
Beckenbauer ifade verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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