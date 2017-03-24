 Arjantin’i Leo Messi sırtladı – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Arjantin’i Leo Messi sırtladı

    Arjantin’i Leo Messi sırtladı

    2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Arjantin, Şili’yi Messi’nin attığı golle 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıkma adına önemli bir avantaj elde etti.

    2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri, dün gece oynanan maçlarla devam etti. Trabzonsporlu oyuncu Emmanuel Mas'ın da ilk 11'de başladığı maçta Arjantin, Şili'yi yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

    Gecenin bir diğer önemli karşılaşmasında ise Brezilya, Paulinho'nun hat-trick yaptığı mücadelede Uruguay'ı 4-1 yenerek grup liderliğini sürdürdü.

    Brezilya'nın diğer golü Neymar'dan gelirken, Uruguay'ın tek golünü ise 9. dakikada penaltıdan Cavani attı.

    Gecenin diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

    Venezuela: 2 - Peru:2
    Paraguay: 2 - Ekvador: 1
    Kolombiya: 1 - Bolivya: 0
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:38
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