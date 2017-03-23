UEFA sıralamasında ilk 6 kesinleşti
İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Rusya, UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 6'da yer almayı garantiledi.
Bu doğrultuda, ilk 4'te yer almayı garantileyen İspanya, Almanya, İngiltere ve İtalya'dan, UEFA sıralamasını ilk 3 içinde bitirenler, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 4'er kulüple katılacak. 4. sırayı alacak ülkenin yanı sıra 5. Fransa ve 6. Rusya'dan ise 3'er takım, Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasına katılım hakkı kazanacak.
7'ncilikten 10'unculuğa kadar sıralanan ülkelerden (Portekiz, Ukrayna, Belçika, Türkiye) de 2'şer ekip Şampiyonlar Ligi bileti alacak.
UEFA ülke puanı sıralaması, yeni Şampiyonlar Ligi'nde statüsü sebebiyle büyük önem taşıyor. 2018-19 sezonundan itibaren 3 yıllığına yürürlüğe girecek format doğrultusunda, ülke puanı sıralamasının ilk 4 basamağında yer alan ülkelerin liglerinde ilk 4'e giren kulüpler, eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:26
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