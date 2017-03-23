UEFA Başkanı Ceferin'den değişiklik sinyali
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, büyük ve küçük kulüpler arasındaki farkın kapanabilmesi için kadro kısıtlaması ve transfer sistemine değişiklik getirmeyi planladıklarını söyledi.
49 yaşındaki Sloven futbol adamı, küçük bütçeli kulüplerin, büyüklerin arasında kaybolmasına izin vermemeleri gerektiğini belirterek, "Yetenekli isimlerin bir takımda toplanmasının önüne geçebilmek için kadro kısıtlaması, transfer kuralları ve yüksek vergi gibi kavramları yeniden ele almak zorundayız. Bu konularda, değişiklik yapmaktan korkmamalıyız." dedi.
Yapılması düşünülen değişiklikler hakkında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Ceferin, FIFA ile işbirliği yapılabileceğini de ifade etti.
Futbol kamuoyunun büyük kulüplere odaklandığını anlatan UEFA Başkanı, "Tüm kulüplere değer veren bir politikaya sahibiz. Büyük ve küçük kulüpler arasındaki farkın dengesizleşeceği tehdidi altındayız. Eğer, buna izin verirsek fırsatları ihmal etmiş oluruz. Potansiyel eğilimleri değerlendirmeliyiz. UEFA, sadece elitleri değil futbolun tümünü korumakla görevli. Yakında bununla mücadele edecek insan gücümüz de olacak." şeklinde görüş belirtti.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:44
- Zenginler kulübünde!
Toplam 9
Yorum
....... BU FUTBOLCU TÜRKİYE DE ZENGİN OLACAĞIM EDASI İLE GS YA GELECEKSE HİÇ GELMESİN. BU ADAM GS DA BU DÜŞÜNCEDE İKEN FUTBOL OYNAMAZ. AYNI OYNAMIYA
- Konyaspor'dan bir açıklama daha!
Toplam 6
Yorum
isim Hocanızı bırakmayın, bırakmayın ki bize gelmesin. Zira Kocaman'ı istemiyoruz.
- Gemi batıyor!
Toplam 25
Yorum
özgür teşekkur ederim malesef gs ve fener bu şekilde battı
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