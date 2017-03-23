 Podolski, veda gecesinde resital sundu – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    , veda gecesinde resital sundu

    Podolski, veda gecesinde resital sundu

    Galatasaray’ın Alman yıldızı, dün İngiltere maçıyla milli takım kariyerini noktaladı. Poldi, gecede müthiş bir gole imza attı

    G.Saray'ın yıldızı , dün milli takım kariyerine son noktayı koydu. İngiltere ile Dortmund'un sahası Signal Iduna Park'ta oynanan hazırlık maçına kaptan olarak çıkan Poldi, gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anlar yaşayan Podolski, 69. dakikada ceza sahasının dışından 90 diye tabir edilen yere topu göndererek taraftarları coşturdu. Almanya bu golle maçı 1-0 kazandı.



    84 DAKİKA SAHADA KALDI
    Bu gol sosyal medyadaki futbolseverleri de kendinden geçirdi. Son maçında 84. dakika sahada kalan Podolski alkışlar eşliğinde sahayı terk etti. 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu takım arkadaşları da tebrik etti.

    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:03
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