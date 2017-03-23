Podolski, veda gecesinde resital sundu
Galatasaray’ın Alman yıldızı, dün İngiltere maçıyla milli takım kariyerini noktaladı. Poldi, gecede müthiş bir gole imza attı
G.Saray'ın yıldızı Podolski, dün milli takım kariyerine son noktayı koydu. İngiltere ile Dortmund'un sahası Signal Iduna Park'ta oynanan hazırlık maçına kaptan olarak çıkan Poldi, gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anlar yaşayan Podolski, 69. dakikada ceza sahasının dışından 90 diye tabir edilen yere topu göndererek taraftarları coşturdu. Almanya bu golle maçı 1-0 kazandı.
84 DAKİKA SAHADA KALDI
Bu gol sosyal medyadaki futbolseverleri de kendinden geçirdi. Son maçında 84. dakika sahada kalan Podolski alkışlar eşliğinde sahayı terk etti. 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu takım arkadaşları da tebrik etti.
84 DAKİKA SAHADA KALDI
Bu gol sosyal medyadaki futbolseverleri de kendinden geçirdi. Son maçında 84. dakika sahada kalan Podolski alkışlar eşliğinde sahayı terk etti. 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu takım arkadaşları da tebrik etti.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
Podolski, veda gecesinde resital sundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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