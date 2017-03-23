İstanbul gerçeği
Ali Koç sordu, Yıldırım Demirören net konuştu. Koç, “İstanbul, Milli Takım’ı özledi” dedi. TFF Başkanı şu karşılığı verdi: “Ne zaman İstanbul taraftarı takımının forması ile değil, milli takım oyuncuları için orada olursa özlem biter”
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç arasında dün ilginç bir diyalog yaşandı. Milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması sırasında Koç, "İstanbul taraftarı olarak milli takımı özledik, kayda geçsin" dedi. Demirören de, "Biz de orada oynamayı çok istiyoruz. İstanbul'da çok iyi stadyumlarımız var. Ne zaman İstanbul taraftarı kendi takımının forması ile değil, milli takımı desteklemek ve milli takım oyuncuları için orada olursa, bizim de ilk maçımız İstanbul'da olacaktır" karşılığını verdi.
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Antalya'da yarın Finlandiya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçına da değinen Demirören, "Öncelikle Antalya, Konya seyircilerine teşekkür ediyorum. Antalya'daki futbolseverlerin de cuma akşamı (yarın) takımı sonuna kadar destekleyeceğine inanıyorum. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Ama dünyanın da sonu değil. Bundan sonra da maçlarımız var. Takımımıza ve ekibimize güveniyorum" açıklamasında bulundu.
DEV İŞBİRLİGİ
A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Belek'teki otelde dün hareketli saatler yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Arçelik arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ile milli takım futbolcularının yer aldığı imza töreninde renkli görüntüler ortaya çıktı. TFF'nin Avrupa'nın 6. büyük ekonomisine sahip olduğunu belirten Demirören, "Arçelik'in de katılımı Türk futbol ailesinin gücüne güç katmıştır" sözlerini sarfetti. Koç ise, "Anlaşma için mutluluk duyduk. Önemli olan bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, aynı hedefe heyecanla topyekun sarılabilmek" diye konuştu.
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Antalya'da yarın Finlandiya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçına da değinen Demirören, "Öncelikle Antalya, Konya seyircilerine teşekkür ediyorum. Antalya'daki futbolseverlerin de cuma akşamı (yarın) takımı sonuna kadar destekleyeceğine inanıyorum. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Ama dünyanın da sonu değil. Bundan sonra da maçlarımız var. Takımımıza ve ekibimize güveniyorum" açıklamasında bulundu.
DEV İŞBİRLİGİ
A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Belek'teki otelde dün hareketli saatler yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Arçelik arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ile milli takım futbolcularının yer aldığı imza töreninde renkli görüntüler ortaya çıktı. TFF'nin Avrupa'nın 6. büyük ekonomisine sahip olduğunu belirten Demirören, "Arçelik'in de katılımı Türk futbol ailesinin gücüne güç katmıştır" sözlerini sarfetti. Koç ise, "Anlaşma için mutluluk duyduk. Önemli olan bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, aynı hedefe heyecanla topyekun sarılabilmek" diye konuştu.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
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kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
İstanbul gerçeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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