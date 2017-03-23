Cumhurbaşkanı’na Kastamonuspor forması

Referandum çalışmaları için Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hoş bir sürprizle karşılandı. Kastamonuspor'un tecrübeli hocası Ziya Doğan ve futbolcular, Cumhurbaşkanı'na üzerinde adı yazılı forma hediye etti.