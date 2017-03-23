 Cumhurbaşkanı’na Kastamonuspor forması – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Cumhurbaşkanı’na Kastamonuspor forması

    Cumhurbaşkanı’na Kastamonuspor forması
    Referandum çalışmaları için Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hoş bir sürprizle karşılandı. Kastamonuspor'un tecrübeli hocası Ziya Doğan ve futbolcular, Cumhurbaşkanı'na üzerinde adı yazılı forma hediye etti.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:32
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